Suspendido en Gijón el partido entre el Sporting y el Leganés tras el fallecimiento de un espectador de 82 años

Imagen de un televisor con la imagen del partido suspendido - EUROPA PRESS

MADRID/OVIEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido de la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés, que se estaba disputando este domingo desde las 16.15 horas en El Molinón-Enrique Castro 'Quini', ha sido suspendido tras el fallecimiento de un espectador.

En el minuto 4 de juego, los jugadores del conjunto pepinero avisaron al colegiado Daniel Palencia Caballero de que uno de los aficionados presentes en la grada requería asistencia médica. El árbitro detuvo el encuentro y los servicios de emergencia actuaron. Sin embargo, el partido no se reanudó y los dos equipos enfilaron el túnel de vestuarios.

Pasada media hora y después de que los servicios médicos estuviesen en la zona de la grada, un mensaje oficial del Sporting anunciaba a los más de 20.000 aficionados que el partido quedaba suspendido por una emergencia médica y que en esos momentos, la prioridad era la seguridad de los asistentes. Pedían colaboración para abandonar las gradas. El público abandonó las gradas con calma.

"Suspendido el Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. La fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciados próximamente", anunció LaLiga a través de redes sociales.

Desde el Sporting de Gijón han informado de que el fallecido es C.R.G, de 82 años de edad, un abonado del club asturiano desde hace 40 años. "Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", han señalado a través de las redes sociales del club.