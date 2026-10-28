Susto de madrugada en Villaviciosa: desalojan un edificio por el incendio en una peluquería

Exitnción de un incendio en el baño de una peluquería en Villaviciosa. - SEPA

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han extinguido el incendio declarado en una peluquería de Villaviciosa, ubicada en el bajo de un edificio de tres alturas. Como consecuencia del incidente, la Policía Local tuvo que desalojar el edificio.

Según ha informado el SEPA en su perfil de la red social X, la llamada al 112 de Asturias se produjo a las 5.20 horas de este miércoles. El fuego afectó a enseres de un baño de la peluquería, mientras que el resto del local y el edificio quedaron afectados por el humo.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque de Villaviciosa y el jefe de zona del oriente, que ventilaron el hueco de la escalera por el humo mientras la policía local desalojó el edificio. Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 5.45 horas y regresaron a la base a las 6.31 horas.