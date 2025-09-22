El talento matemático asturiano se reúne en Llanes en el primer campamento de Estalmat

Archivo - Pruebas de la EBAU - UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Llanes será la sede del primer campamento del Proyecto Estalmat en Asturias, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2025. A la actividad asistirán los 15 alumnos seleccionados entre casi un centenar de aspirantes que realizaron la prueba de acceso el pasado 31 de mayo, dirigida a jóvenes nacidos en 2012 y 2013.

El Proyecto Estalmat (Estímulo del Talento Matemático) es una iniciativa de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que busca detectar y acompañar a jóvenes con aptitudes especiales para las matemáticas, tal y como ha explicado este lunes la Sociedad Asturiana de Educación Matemática.

En Asturias está impulsado por la Sociedad Asturiana de Educación Matemática 'Agustín de Pedrayes' y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo.

Aunque la inauguración oficial del curso tendrá lugar el 4 de octubre en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, el campamento servirá como primera toma de contacto entre los participantes. Durante el fin de semana se organizarán actividades grupales centradas en el pensamiento lógico y la creatividad matemática.

El encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes y el patrocinio principal de la Fundación Caja Rural de Asturias.

Según la Sociedad Asturiana de Educación Matemática, Estalmat es "una oportunidad única para que el talento matemático florezca en un entorno de igualdad de oportunidades, creatividad y compromiso con el futuro".