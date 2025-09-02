Tania Blanco gana el VIII Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto expositivo 'Gas, óxido, sal'

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista asturiana Tania Blanco ha ganado la octava edición del Premio Museo Barjola de artes plásticas con su obra 'Gas, óxido, sal'. Este galardón, que convoca la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, se concede al mejor proyecto expositivo creado específicamente para la capilla de la Trinidad del Museo Barjola de Gijón y está dotado con 6.200 euros.

El jurado, presidido por el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, acordó por unanimidad premiar este proyecto, que "aporta narrativas relevantes sobre el encuentro del paisaje natural e industrial asturiano y su percepción".

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, Tania Blanco "consigue resignificar, a través del arte, materiales y residuos que recuerdan los efectos del antropoceno en el territorio en una propuesta de calidad poética y crítica".

Tania Blanco (Oviedo, 1987), es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y cuenta con un máster en Educación Artística y Pedagogía de la Universidad Complutense y otro de Diseño Gráfico y Preimpresión de la Escuela Aula Creativa de Madrid. Ha completado sendos ciclos superiores de Grabado y Estampación en la Escuela de Arte y Restauración de León y de Cerámica Artística en la Escuela de Arte de Cádiz.

Posee una abundante trayectoria expositiva con muestras individuales desde 2012 en galerías de Asturias, Castilla y León y Euskadi. Además, representó a Asturias en el Festival Intercélticu de Lorient, en la Bretaña francesa, en 2019.

Con el proyecto ahora premiado, amplía sus últimas investigaciones en torno a la contaminación industrial en Gijón, en concreto en la zona de Aboño y Sotiello.