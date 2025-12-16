Tania Blanco este jueves inaugura la muestra 'Gas, óxido, sal', Premio Museo Barjola

Invitación del Museo Barjola, de Gijón, a la inauguración de la instalación 'Gas, óxido, sal', de Tania Blanco, Premio Museo Barjola. - MUSEO BARJOLA

GIJÓN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Barjola, en Gijón, inaugurará este próximo jueves la exposición 'Gas, óxido, sal', obra de la artista Tania Blanco y Premio Museo Barjola.

Según una nota de prensa del equipamiento museístico, la instalación, diseñada específicamente para la capilla de la Trinidad, continúa y amplía las investigaciones que la artista viene desarrollando en torno al óxido de hierro y a los vínculos entre territorio, industria y transformación material.

En esta ocasión, Blanco centra su mirada en la zona industrial de las afueras de Gijón, enclave donde la industria siderúrgica deja una huella física y cromática especialmente visible.

"Me interesa el residuo en polvo que se escapa de los almacenes de materias primas y que tiñe de rojo y de otros colores inesperados el paisaje de Aboño, Veriña y la campa Torres", ha explicado la propia artista.

"Observo estos residuos volátiles como un elemento plástico, casi como un pigmento que convive con el entorno natural, generando contrastes entre verde, negro carbón y rojo óxido", ha agregado Blanco, quien ha añadido que la forma en que estos restos impregnan muros, carreteras o huertas "evidencia la entrada en una nueva era: el antropoceno".

Según el museo Barjola, el trabajo de Blanco "parte de fragmentos y materiales moldeados por los fenómenos y situaciones que acontecen en el medio natural, capturando instantáneas del paso del tiempo, registrando su efecto sobre diferentes soportes, identificando la potencialidad de los materiales como generadores de nuevas figuras, desdoblando sus significantes a través de una personal clasificación y reorganización2.

En 'Gas, óxido, sal', la artista plantea una instalación realizada con piezas expuestas a la acción de estos materiales volátiles, convirtiéndolos en dispositivos que registran y revelan la presencia del residuo industrial en el territorio.

"La artista consigue resignificar estos materiales -habitualmente asociados a la contaminación y al deterioro- mediante una aproximación estética y crítica que devuelve al espectador la posibilidad de contemplarlos desde la proximidad y la atención", han destacado.