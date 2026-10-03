Tania Pereira gana la XVIII edición del Premiu Camaretá al Meyor Cantar con la canción 'Piquena'

Tania Pereira, ganadora de la décimoctava edición del Premiu Camaretá al Meyor Cantar con Piquena, acompañada por Ferla Megía, vencedor de la pasada edición. - PRINCIPADO

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantautora Tania Pereira ha ganado la décimoctava edición del Premiu Camaretá al Meyor Cantar con Piquena, una composición de raíz folk abierta a sonidos contemporáneos. El fallo del galardón convocado por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte se dió a conocer al término de la gala celebrada este viernes en el Teatro de la Laboral de Gijón, donde los cuatro proyectos finalistas interpretaron sus canciones en directo antes de la deliberación del jurado.

La consejera Vanessa Gutiérrez entregó el galardón a Tania Pereira, acompañada por Ferla Megía, vencedor de la pasada edición. El premio está dotado con 6.000 euros y un trofeo e incluye la producción de un videoclip y la incorporación de la propuesta ganadora al circuito Autores nel Camín.

Esther Fonseca y Miguel Ánxel Montenegro condujeron la gala en la que han sonado cuatro propuestas y estilos diferentes de la música hecha en asturiano. 'Sólo', el proyecto artístico de Alfredo González, abrió la competición con 'Foles'; después subieron al escenario Marisa Valle Roso con 'La Carbonera', Tania Pereira con 'Piquena' y Ochobre con 'Escuela d'amor'.

Tras las actuaciones finalistas, el jurado ha elegido 'Piquena', de Tania Pereira, como mejor cantar de 2026. Durante la deliberación ha actuado Ferla Megía, ganador de la pasada edición, con los temas 'Miñances'23', 'Redobla, tiempu!' y 'Menealo'. La gala ha concluido con una nueva interpretación de la canción vencedora a cargo de Tania Pereira.

El jurado estuvo presidido por el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón, y formado por Pablo Alonso, Alicia Álvarez, Emma Posada, Andrea Joglar y Xandru Fernández, profesionales vinculados a la creación, la interpretación y la difusión musical. Laura Marcos, filóloga del Servicio de Planificación Llingüística, actuó como secretaria.