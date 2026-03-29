Tapia de Casariego vuelve a convertirse esta semana en capital del surf

Imagen de archivo de público del campeonato de surf en Tapia de Casariego - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURF

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La costa del municipio asturiano de Tapia de Casariego acogerá desde el jueves y hasta el domingo la 34 edición del Memorial Peter Gulley - Goanna Pro, un evento de surf que trasciende a lo estrictamente deportivo y que convertirá esta semana a Tapia en centro de referencia para los amantes de esta práctica.

El evento incluye la participación de competidores de la Liga Pro de la Federación Española, la Liga Pro Iberdrola Femenina , la Liga Junior Series, la Liga Kids, y el Campeonato Internacional de Tandem Surf, según consta en el programa del evento, consultado por Europa Press.

Si bien los horarios y distribución de las mangas dependerá de las condiciones del mar, la previsión es que el jueves día 2 de abril comiencen las rondas eliminatorias de las distintas categorías. Las rondas de octavos serán el viernes, mientras que los cuartos de final el sábado. Por último, el domingo 5 de abril tendrán lugar las seminifinales y las finales de todas las categorías. Por la tarde, se celebrará la entrega de premios y el tradicional acto en Memoria de Peter Gulley.

HISTORIA

El campeonato de surf de Tapia de Casariego ya es una tradición en las fechas de la Semana Santa asturiana. La historia del Memorial Peter Gulley-Goanna Pro, que este año celebra su XXXIV edición, hunde sus raíces en el verano de 1968, cuando dos jóvenes surfistas australianos llegaron por casualidad a Tapia.

Peter Gulley, de 18 años, y su hermano Robert, de 17, recorrían Europa en furgoneta con sus tablas de surf. Al llegar a Tapia y descubrir su playa, les atrajeron sus olas y decidieron quedarse unos días.

Era la primera vez que los vecinos de la localidad asturiana veían algo así, con dos jóvenes subidos en una especie de tablas, jugando con las olas del Mar Cantábrico. Así las cosas, los lugareños entablaron relación co los hermanos australianos y también probaron a practicar eso que practicaban: el surf.

Llegó el momento en el que Peter y Robert Gulley decidieron seguir camino. Sin embargo, unos kilómetros más tarde decidieron volver a Tapia. Afirman que tomaron su decisión lanzando una moneda al aire. Se quedaron en Asturias todo el verano.

Los hermanos Gulley regresaron al año siguiente acompañados de más amigos australianos. Los lazos entre la comunidad surfista australiana y Tapia se estrecharon. Tapia, una pequeña villa pesquera, se convertía también en cuna de referencia del surf nacional.

Peter Gulley falleció en 1991. En su testamento dejó escrito que sus cenizas fueran esparcidas en la playa de Tapia de Casariego. El campeonato que lleva su nombre honra desde entonces su memoria.