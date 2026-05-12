La tasa turística en Asturias se cobrará por un máximo de cinco noches

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha participado en la reunión de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) con quienes ha abordado la implantación de la tasa turística y han buscado una "primera aproximación a las cuantías" destacando que la misma se cobrará por un número máximo de cinco noches en Asturias.

Tras la reunión, a la que también asistió la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, Llamedo ha recordado que la tasa turística es una tasa sobre las estancias turísticas igual que hay en otras comunidades autónomas y no hay posibilidad de realizarlo sobre otras actividades como tampoco hay en ninguna otra comunidad.

"Las leyes que están avaladas van en esta dirección y es en la que estamos trabajando desde el gobierno de Asturias. Hemos hecho una primera aproximación a las cuantías que se van a cobrar a los turistas y que son similares a las que hay en otras comunidades autónomas, y también pues alguna bonificación que ya hemos incorporado en este anteproyecto de ley como es que los menores de 18 años no pagarán la tasa, ni tampoco aquellos federados deportivos que compitan en alguna competición en nuestra comunidad autónoma", dijo Llamedo.

Ha insistido en que esta tasa no es algo que sea exclusivamente de Asturias sino que cada día lo hay en más destinos fuera de nuestro país y también dentro de nuestro país. De hecho Galicia es una comunidad autónoma que ha incorporado la tasa recientemente y Euskadi está ahora mismo en un proceso pues un poco más avanzado que el del Principado.

"Es cierto que el turismo repercute económicamente en toda la comunidad autónoma y en los concejos y en el empleo y en la riqueza de los mismos, pero es cierto que nosotros cuidamos esta comunidad autónoma en la que está la costa mejor conservada, en la que tenemos espacios naturales que no tienen comparación con ninguna otra comunidad", dijo la vicepresidenta.

En este sentido ha manifestado que los turistas que vienen tienen que tener esa corresponsabilidad y tienen que también contribuir a cuidar a Asturias.