El Teatro Filarmónica acoge este sábado una gala en homenaje al actor José Antonio Lobato

El mundo de la Cultura junto a la FAVO (Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo) rinden homenaje al gran actor José Antonio Lobato este sábado, 13 de septiembre, a las 20.00 horas con una gala en el teatro Filarmónica. En la Gala "Voz, actor" colabora la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, que quiere sumarse al recuerdo del actor que puso su nombre al teatro del barrio de Pumarín.

El homenaje se celebra cuando se cumplen cinco años del fallecimiento de uno de los mayores exponentes asturianos de la interpretación, que destacó no solo por su hacer en las tablas, la televisión o el cine, sino por su potentísima voz en la radio y el doblaje, y su compromiso social.

No en vano, Lobato luchó contra las injusticias prestándose a trabajar codo a codo con aquellos que defendían una causa justa.

La gala, de entrada libre hasta completar aforo, ofrecerá al público artes escénicas, música y alguna que otra sorpresa. Destaca la actuación, entre otros, de Xuacu Amieva, Héctor Braga, Fran Delgado con Álvaro Bárcena, Toli Morilla o David Varela bajo la batuta de Sonia Avellaneda como presentadora.