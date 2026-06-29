Telefónica reforzará la cobertura móvil en Asturias por el eclipse del 12 de agosto y en 27 eventos del verano

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OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica pondrá en marcha este verano un dispositivo especial de refuerzo de la cobertura móvil en Asturias que incluirá actuaciones específicas con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, además de mejoras de la red durante 27 eventos multitudinarios y nuevos despliegues en el litoral.

Según ha informado este lunes la compañía, el plan estará operativo hasta el 15 de septiembre e incluye la monitorización y optimización de la red mediante unidades móviles equipadas con tecnología 5G y actuaciones de parametrización para reforzar la capacidad de la infraestructura durante festivales, conciertos y otras citas con elevada afluencia de público.

Asimismo, Telefónica realizará actuaciones de mejora sobre la red existente y nuevos despliegues en la costa asturiana, en concreto en el concejo de Llanes.

Con vistas al eclipse solar del 12 de agosto, la operadora ha previsto un dispositivo específico para reforzar la cobertura en Asturias ante la previsión de una elevada llegada de observadores nacionales e internacionales. Para ello, llevará a cabo ajustes técnicos orientados a optimizar la señal móvil y responder al incremento de la demanda.

La compañía ha señalado que la cobertura 5G supera ya el 95% de la población asturiana y alcanza a más de 60 municipios del Principado.