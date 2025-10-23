El teléfono móvil, principal motivo de sanción en la campaña especial de vigilancia de la DGT en Asturias

Archivo - Un agente de la Guardia Civil pide documentación a un conductor en un control de tráfico en el kilómetro 34 de la A-1, el día que comienza la operación salida del puente de mayo 2022, a 29 de abril de 2022, en Madrid (España). La Dirección Gene - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha denunciado a 178 conductores en Asturias durante la campaña especial de vigilancia de distracciones al volante desarrollada entre los días 6 y 12 de octubre, en la que se controlaron 10.946 vehículos en carreteras de la comunidad autónoma. El principal motivo de sanción fue el uso indebido del teléfono móvil, seguido del uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido.

La iniciativa, que tenía como objetivo concienciar sobre el peligro que suponen las distracciones, contó también con la participación de varios ayuntamientos asturianos, entre ellos, Avilés, Carreño, Castrillón, Colunga, Corvera, Grado, Langreo, Llanera, Mieres, Oviedo, Ribadesella y Tineo, que realizaron controles a través de sus policías locales en vías urbanas.

Durante la semana de intensificación de la vigilancia, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil efectuaron 237 controles, siendo la mayoría de las denuncias por uso del teléfono móvil mientras se conduce, una infracción que conlleva la pérdida de seis puntos del carné. En concreto, 83 de las 181 denuncias tramitadas correspondieron a este motivo, lo que representa el 45,85% del total.

Tras el uso del móvil, las infracciones más frecuentes fueron conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido (6 denuncias), así como comportamientos como leer al volante (1), comer mientras se conduce (2), manipular sistemas de navegación (1) o colocarse el cinturón en marcha (2). Además, se formularon 22 denuncias adicionales por otras conductas que provocaban distracción.

Los controles permitieron también detectar a 39 conductores con tasas de alcohol superiores a la permitida y a 25 que dieron positivo en drogas, según ha informado la DGT.

En comparación con años anteriores, la campaña de 2025 ha registrado mayor número de vehículos controlados (10.946), aunque un menor porcentaje de denuncias (1,62%). En 2024, el porcentaje fue del 2,42% tras controlar 8.776 vehículos; en 2023, del 1,67% con 7.220 vehículos inspeccionados.