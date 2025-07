Tellado (PP): "Sánchez es un muerto viviente de la política española, que no acepta la realidad que está viviendo"

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "vivir completamente fuera de la realidad" y de ser "un muerto viviente de la política española, que no acepta la realidad que está viviendo", en un discurso crítico durante la Junta Directiva del PP asturiano, celebrada en Oviedo.

"Lo de ayer no fue un balance político, fue la charleta de alguien que no acepta que su tiempo ya ha pasado. Sánchez no preside un gobierno, preside el reparto de The Walking Dead", ironizó Tellado al valorar la comparecencia de Sánchez para hacer balance del curso político.

Tellado cargó contra el Ejecutivo socialista por "reventar la caja de los impuestos de los españoles" para "mantenerse en el poder a toda costa", en alusión a la negociación del nuevo modelo de financiación con los partidos independentistas.

En su intervención, Tellado insistió en que España atraviesa "una era de escándalos, desigualdad y podredumbre institucional sin precedentes", citando entre ellos la polémica sobre el fiscal general del Estado, al que acusó de comportarse "como un vulgar delincuente". "Tenemos al máximo responsable de perseguir delitos presuntamente implicado en destruir pruebas", afirmó.

El secretario general del PP exige al fiscal general que abandone el cargo cuanto antes, tras confirmarse que se sentará en el banquillo por presunta revelación de secretos: "Es gravísimo, no hay precedentes y es otra muestra de la degeneración absoluta provocada por Sánchez".

Tellado también denunció el "último escándalo" del Gobierno: la permanencia en su cargo del comisionado para la reconstrucción de los daños tras la DANA, a pesar de haber sido descubierto falsificando su título universitario. "Sigue cobrando un sueldo público después de haber engañado para acceder a la función pública. Este es el tipo de personas del que Sánchez se rodea", criticó.

Tellado concluyó llamando a la movilización del partido para "liderar una reconquista democrática", y advirtió de que el PP debe estar en guardia incluso en verano: "El gobierno de Sánchez está acabado. Nosotros estamos preparados para gobernar cuando llegue el momento".