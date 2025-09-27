Termina la exposición 'Bamboo Planet' en el Evaristo Valle

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Bamboo Planet' de Laurent Martin "Lo" (París, 1955), que se despliega por las dos plantas del palacete y los Jardines Históricos del Museo Evaristo Valle termina este fin de semana.

Con tal motivo se han programado las últimas visitas guiadas, tanto para el sábado 27 como para el domingo 28. Residente en el Ampurdán, la obra de "Lo" ha sido expuesta internacionalmente en instituciones como Museu Can Mario, Fundación Vila Casas y 10 Chancery Lane Gallery, y en ferias como Art Basel Hong Kong, Frieze Seoul, Art Paris, KIAF Seoul, Art Central y Art Rotterdam. Ha colaborado con la Fundación Cartier y está representado por galerías como Alzueta Gallery y Le Sentiment des Choses.

esculturas forman parte de numerosas colecciones públicas y privadas, incluyendo el M+ Museum de Hong Kong, Koo House Museum of Art and Design (Corea del Sur) y la Fundació Vila Casas (Barcelona). Como escribe Sana López-Abellán, comisaria de la exposición: Laurent Martin "Lo" no es un escultor. Es un amante del bambú. Su viaje no comenzó con la ambición de hacer arte, sino con el descubrimiento de un material que transformaría toda su vida. Mientras trabajaba en un proyecto de arquitectura de interiores en Barcelona, se encontró con el bambú y su sorprendente resistencia, flexibilidad y particularidades orgánicas. Ese momento de revelación marcó el inicio de un diálogo de por vida.

Según ha informado la organización, el bambú le habló a través de sus fibras, su durabilidad, su gracia. "Lo" encontró en el bambú no solo un material, sino una filosofía. Durante más de dos décadas, ha seguido su rastro desde Barcelona hasta las selvas tropicales de Asia, pasando por México, Brasil, Indonesia y más allá. En cada lugar, estudió con artesanos maestros, absorbiendo las sabidurías ancestrales que ven el bambú no solo como una herramienta, sino como una entidad espiritual.