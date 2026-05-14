Teruelo aboga por un sistema de protección a las mujeres que sufren violencia de género pero no denuncian

Inauguración del Congreso que se celebra en la Universidad de Oviedo 'Análisis de los factores concurrentes en la violencia De género y el recurso al derecho como instrumento de prevención'. - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Catedrático de Derecho Penal y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, ha recordado este jueves que la inmensa mayoría de las mujeres que son asesinadas por violencia de género nunca habían denunciado, por lo tanto nunca llegan al sistema de valoración de riesgo, por lo que ha defendido la necesidad de poner en marcha un sistema de protección sin denuncia.

"Defendemos que no sea necesario integrarse en el sistema penal de denuncia para establecer mecanismos de valoración de riesgo y de protección. Si no hay denuncia, lo que no se puede hacer es tomar medidas restrictivas sobre el agresor, pero sí se podría proteger a la víctima", ha explicado Teruelo.

Así ha considerado que se puede llegar a las víctimas porque comprueban que, aunque muchas de ellas víctimas que no quieren denunciar sí que acceden a los sistemas de protección y sí que acceden a recursos de carácter social. "Incluso muchas víctimas se identifican con historiales clínicos. Podemos llegar a ellas, a una parte importante, pese a que no quieren denunciar", dijo.

Y es que Teruelo ha indicado que "hay mil razones que llevan a las mujeres víctimas de violencia de género a no denunciar". "Muchas días dicen que lo único que quieren es que les dejen en paz, vivir tranquilas, no iniciar un proceso penal altamente victimizante", añadió.

El decano de la Facultad de Derecho ha participado en la inauguración del congreso que se celebra en la Universidad de Oviedo 'Análisis de los factores concurrentes en la violencia de género y el recurso al derecho como instrumento de prevención' motivado por el estudio de investigación que dirige el propio Teruelo.

APLICACIÓN DE LA IU

Teruelo, se ha referido al Proyecto de Investigación I+D que dirige, "Análisis retrospectivo de factores concurrentes en los feminicidios de pareja y su evolución en el tiempo para el diseño de mecanismos de prevención (PREVENFEM)", y ha explicado como están estudiando la aplicación de la Inteligencia Artificial, IA, para la predicción de los feminicidios.

Ha explicado Teruelo que ahora ya se empieza a integrar la IA y se comprueba que la capacidad de predicción empieza a "ser mucho más elevada, mucho más certera" en lo que al establecimiento de los riesgos de femicicidios.

"La inteligencia artificial tiene capacidad, por ejemplo, de leer todas las sentencias en las que se ha condenado a maltratadores y a feminicidas, que son varias decenas de miles de páginas, y extraer factores concurrentes en esos agresores, para luego utilizarlos para verificar los posibles feminicidas en el futuro. Por ejemplo, se plantea también la posibilidad de que la IA acceda a la historia clínica de las víctimas y a un montón de ámbitos en los que es capaz de leer y procesar muchísima información y utilizarla en ese objetivo predictivo siempre con límites", dijo Teruelo.

FISCAL DELEGADA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Fiscal Delegada de Violencia sobre la Mujer en el Principado, Aránzazu Fernández, ha sido la encargada de dar la ponencia inaugural del Congreso y ha recordado que la violencia de género "es una vulneración de los derechos fundamentales y además la más extendida y devastadora".

Ha destacado la Fiscal que en los últimos años ha habido un incremento de denuncias tanto en la violencia de género que entendemos como tal como en la violencia sexual que ahora se ha incorporado en el mismo entorno. "Hay más denuncias lo que no quiere decir que existan más casos que antes. A mi entender, es una mayor confianza en el sistema jurídico en la protección que encuentra las víctimas cuando acuden a los juzgados", dijo.

También ha alertado Fernández de que parte del incremento de las denuncias se da entre la población más joven y ha destacado la necesidad de una educación y una sensibilización.

"Efectivamente las nuevas tendencias de las generaciones más jóvenes, pues no son muy acordes. No quiero generalizar, porque evidentemente hay jóvenes muy concienciados, pero es cierto que esas voces, discrepantes y negacionistas de la violencia de género, pues son acogidas por algún sector de la juventud. Vuelvo a lo mismo, educación y concienciación es fundamental para poder lograr un resultado satisfactorio en la lucha contra esta lacra social", dijo.