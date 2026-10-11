El tiempo en Asturias para este domingo, 11 de octubre de 2026

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 11 de octubre de 2026 en Asturias cielos cubiertos. Posibilidad de brumas y nieblas en la Cordillera a últimas horas del día. Llovizna o lluvias débiles en la mitad oriental del Principado durante la madrugada. Mínimas en ascenso generalizado. Máximas en ascenso ligero en el centro y el este del Principado. Viento flojo en régimen de brisas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 21.

En el mar, viento de componente oeste o suroeste de fuerza dos o tres, arreciando a componente oeste o noroeste de fuerza tres o cuatro desde la madrugada, salvo áreas en las que habrá viento variable de fuerza uno a tres cerca de las costas. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada en torno a Peñas y en la mitad este. Mar de fondo del noroeste de uno a dos metros, aumentando en torno a dos metros por la noche. Lluvias mar adentro y al este de Peñas de madrugada. Regular hasta la mañana, localmente mala en torno a Peñas a medianoche.