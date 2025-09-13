El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 14 de septiembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas al principio y final del día en el oeste y en la cordillera.

Temperaturas en ascenso, localmente notable en el caso de las máximas. Viento flojo de componente oeste en el litoral y de componente sur en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 26.