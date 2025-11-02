El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 2 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos, con posibles brumas en zonas de montaña. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa. Temperaturas en ligero descenso. Viento de oeste y suroeste, moderado en el litoral y flojo en el interior, amainando al final a flojo del sur en todo el territorio.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste o noroeste fuerza 4 o 5, localmente sur o suroeste fuerza 2 o 3 en el este, arreciando a oeste o suroeste 5 o 6. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros. Aguaceros.