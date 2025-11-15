El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 16 de noviembre de 2025 en Asturias predominio de los cielos nubosos. Brumas y probables bancos de niebla aislados en cotas altas de la Cordillera al principio y final del día. Lluvias débiles dispersas y chubascos aislados.

Temperaturas mínimas en descenso que será ligero o sin cambios en el litoral occidental y central. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente sur con intervalos moderados durante las horas centrales cuando gira a este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 19.

En el mar, viento variable 1 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro. Aguaceros a partir de la madrugada.