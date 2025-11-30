El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 30 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos tendiendo a intervalos nubosos a mediodía. Lluvias débiles y chubascos, que remiten por la tarde. Cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros.

Temperaturas en descenso, localmente notable el de las mínimas en el interior oeste, esperándose estas al final del día. Heladas débiles en el sur que serán localmente moderadas en cumbres. Viento flojo variable, con intervalos moderados de componente oeste de madrugada en el litoral oriental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 2 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 14.

En el mar, viento componente oeste o suroeste fuerza 4 a 6, al oeste de Cabo Peñas, amainando a noroeste fuerza 4 o 5 desde la tarde a componente este 3 o 4 desde la madrugada y a variable 1 a 3 al final.

Al este de Cabo Peñas, viento componente variable fuerza 1 a 3, arreciando a oeste o noroeste fuerza 3 a 5 desde la tarde y rolando a componente oeste desde la madrugada.

En ambas zonas, marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros, aumentando de 3 a 4 metros mar adentro. Aguaceros desde el oeste. Temporalmente regular o mala.