El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 17 de mayo de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y, por la tarde, algún chubasco en la Cordillera, sin descartarlas al principio en el litoral. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable tendiendo a noroeste durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 17.

En el mar, viento Componente oeste 2 a 4, localmente 5 mar adentro y en el este. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros. Regular