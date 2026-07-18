El tiempo en Asturias para este domingo

OVIEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 19 de junio de 2026 en Asturias cielos nubosos o con intervalos nubosos de nubosidad baja y a partir de la mañana nubosidad de evolución e intervalos de nubosidad alta, acompañados al principio y al final de brumas en el interior y en el litoral así como de bancos de niebla dispersos en el interior que serán más abundantes en la Cordillera. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa por la tarde en el interior que será más probable en zonas de montaña.

Temperaturas con pocos cambios salvo un ligero ascenso en las máximas en la Cordillera. Viento flojo del este y nordeste con algún intervalo moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 27.

En el mar, viento este o noreste 2 o 3, arreciando pronto a 3 o 4, ocasionalmente 5 en el oeste, disminuyendo a Componente este 1 a 3 al final. Marejadilla, aumentando localmente a marejada en el oeste. Lluvia ocasional hasta la tarde. Áreas de regular o mala por bruma o niebla