El tiempo en Asturias para este domingo 28 de septiembre

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 28 de septiembre de 2025 en Asturias cielos nubosos con intervalos de nubes medias y altas avanzando desde el noroeste, quedando cielo cubierto a partir de mediodía, y con abundante nubosidad baja que dará brumas en zonas bajas del interior durante la madrugada y abundantes nieblas persistentes en la Cordillera y zonas aledañas durante la segunda mitad del día. Lluvias débiles o chubascos dispersos, en la Cordillera por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, más acusado en el tercio occidental; máximas en descenso, más acusado en la Cordillera. Viento del nordeste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 22.

En el mar, viento componente variable fuerza 1 a 3 arreciando pronto a este 3 o 4 y a nordeste 4 o 5 desde la noche. Marejadilla aumentando a marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros en el oeste desde la noche.