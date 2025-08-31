El tiempo en Asturias para este domingo, 31 de agosto de 2025

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 31 de agosto de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos de madrugada con nubosidad baja, abriéndose claros por la mañana de oeste a este, para quedar con intervalos nubosos. Nieblas dispersas matinales en el interior que podrían repetirse en la Cordillera al final del día. Lluvias y chubascos débiles y moderados, que no se descartan localmente fuertes en la Cordillera, especialmente en la zona de Picos de Europa; por la tarde pueden ir acompañados de alguna tormenta ocasional.

Las temperaturas irán en descenso, y en cuanto al viento, en el litoral, se esperan moderados de componente oeste, con intervalos fuertes. En la mitad oeste, vientos del suroeste y oeste moderados con intervalos fuertes en zonas altas. En el resto, vientos flojos variables.

En cuanto a las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, al oeste del Cabo Peñas se esperan vientos de componente oeste de fuerza cuatro o cinco, localmente seis mar adentro al principio, rolando a oeste o noroeste durante la noche. Marejada o fuerte marejada. Al este del Cabo Peñas, se espera viento variable de fuerza dos o tres, arreciando a oeste o noroeste de fuerza cuatro o cinco de madrugada. Marejadilla, aumentando a marejada o fuerte marejada. En ambas zonas se espera mar de fondo del noroeste de dos a tres metros. Aguaceros a partir de la noche. Temporalmente regular.