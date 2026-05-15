El tiempo en Asturias para hoy, 15 de mayo de 2026

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 15 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto abriéndose claros por la tarde, sobre todo en la mitad norte. Nieblas matinales en la Cordillera. Lluvias y chubascos generalizados, ocasionalmente tormentosos, persistentes en la mitad oriental disminuyendo durante la tarde. Cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. Viento del norte y noroeste, moderado en el litoral y en la Cordillera, y flojo en el resto.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 16.

En el mar, al oeste del Cabo Peñas, viento del noroeste de fuerza cuatro o cinco, arreciando a cinco o seis desde la tarde y amainando a norte de fuerza tres o cuatro al final. Marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa mar adentro y disminuyendo a marejadilla o marejada al final. Al este del Cabo Peñas se esperan vientos de componente oeste o noroeste de fuerza cuatro a seis, arreciando a seis o siete desde la tarde, amainando a noroeste de fuerza cinco o seis desde la madrugada y a norte de fuerza tres o cuatro al final.

Se espera fuerte marejada aumentando a gruesa y disminuyendo a marejadilla o marejada al final. En ambas zonas se prevé mar de fondo del norte o noroeste de uno a tres metros y aguaceros. Temporalmente regular o mala.