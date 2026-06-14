El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 14 de junio de 2026

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 14 de junio de 2026 en Asturias intervalos de nubes medias y altas y, en la costa, de nubes bajas donde no se descartan brumas asociadas. Probables chubascos y tormentas en la Cordillera durante las horas centrales que podrían ser localmente fuertes y con granizo sin descartarlas en otros puntos del interior.

Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso que será ligero en el litoral. Viento flojo variable predominando el régimen de brisas y arreciando al final a oeste flojo a moderado en la costa.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 31; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 29, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 28.

En el mar, viento este 4 o 5 amainando a 3 o 4, y rolando a oeste desde medianoche. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del nororeste de 1 a 2 metros.