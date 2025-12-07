El tiempo en Asturias hoy, domingo, día 7 de diciembre de 2025

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 7 de diciembre de 2025 en Asturias rachas muy fuertes de viento de componente sur en el extremo occidental y en la Cordillera.

Intervalos nubosos aumentando a nuboso y cubierto. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la Cordillera. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el tercio occidental de la Comunidad. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos del sur y suroeste, moderados con rachas muy fuertes en el extremo occidental y en la Cordillera y flojos en el resto.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 20.

En el mar, viento en el Oeste de Peñas: oeste o suroeste 4 o 5, temporalmente 6 mar adentro. Marejada, fuerte marejada mar adentro. Este de Peñas: Variable 2 a 4, principalmente sur, temporalmente oeste o suroeste 4 o 5 mar adentro. Marejada. Ambas zonas: Mar de fondo del noroeste de 5 o 6 metros disminuyendo por la noche a 4 o 5 metros y al final a 3 o 4 metros. Temporalmente lluvia y regular por la noche.