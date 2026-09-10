El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 10 de septiembre de 2026

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 10 de septiembre de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado y máximas en ascenso. Viento flojo variable que tiende en horas centrales a componente este en el litoral, con algún intervalo de moderado.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 22.

En el mar, viento norte o noroeste 4 o 5 amainando a norte 3 a 4 desde la madrugada, rolando a este o noreste desde la tarde. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Lluvias locales al este al principio con regular.