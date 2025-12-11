El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 11 de diciembre de 2025

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 11 de diciembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso al principio, con probables brumas o nieblas en la cara sur de la Cordillera durante gran parte del día, aumentando a nuboso a lo largo de la tarde. Probabilidad de lluvias y chubascos en la mitad occidental al final del día.

Cota de nieve sobre 1.500-1.700 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en ascenso ligero en la mitad noreste y con pocos cambios en el resto. Vientos del sur, moderados en el interior y flojos en el litoral, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas expuestas de la Cordillera al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable, principalmente sur a partir de la madrugada, 1 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, temporalmente de 3 a 4 metros mar adentro. Áreas de regular o mala por bruma o niebla a partir de la noche.