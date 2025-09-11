El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 11 de septiembre de 2025

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 11 de septiembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas aumentando pronto a nuboso o cubierto. Probables brumas matinales dispersas en el interior oriental y por la noche con nieblas en zonas altas de la Cordillera. Lluvias débiles y chubascos que comienzan dispersos por la mañana y se generalizan por la tarde.

Temperaturas mínimas en descenso que será ligero o sin cambios en la mitad occidental; máximas sin cambios, salvo un descenso en el suroeste. Viento de componente oeste tendiendo temporalmente de madrugada a sur, que será moderado en el litoral con intervalos de fuerte al principio y flojo en el interior con intervalos de moderado a mediodía y tendiendo a variable en la mitad oriental por la noche.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 24.

En el mar, viento oeste o noroeste 6 arreciando temporalmente a 7, principalmente mar adentro al este de Cabo Busto, pero amainando a 5 o 6 al avanzar la tarde. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros al avanzar la tarde. Aguaceros y temporalmente regular o localmente mala.