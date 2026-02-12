El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 12 de febrero de 2026

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 12 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso o poco nuboso cubriéndose a lo largo de la mañana. No se descarta alguna bruma o niebla vespertina en zonas altas. Lluvias y chubascos remitiendo a lo largo de la mañana.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, generalmente ligero. En el interior, viento flojo a moderado del oeste y suroeste rolando a sur a última hora, en el litoral, viento fuerte del oeste amainando y rolando a moderado del suroeste a lo largo del día. Rachas muy fuertes de viento amainando en la segunda mitad del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 18.

En el mar, viento suroeste 3 a 5, localmente 5 o 6 al oeste de Peñas, arreciando a suroeste u oeste 6 a 8, localmente 9 mar adentro, desde la tarde. Marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa, localmente arbolada mar adentro.