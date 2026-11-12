El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 12 de noviembre de 2026

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 12 de noviembre de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas.

Temperaturas con pocos cambios predominando los descensos en las mínimas. Vientos moderados del oeste con intervalos fuertes en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 17.

En el mar, viento variable 2 a 4, tendiendo a componente sur de madrugada, rolando a sureste en torno a mediodía, arreciando a este 4 o 5 al final. Marejadilla, aumentando a marejada al final. Mar de fondo del oeste de 1 a 2 metros mar adentro. Aguaceros a partir de mediodía.