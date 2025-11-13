El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 13 de noviembre de 2025

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 13 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Lluvias débiles y chubascos, restringiéndose a la Cordillera desde el final de la mañana, donde pueden ser localmente persistentes.

Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en ligero ascenso en el tercio suroccidental y sin cambios en el resto. Viento moderado del sur que en el litoral tiende a componente este. Rachas muy fuertes en el suroeste desde el final de la madrugada y en la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 20.

En el mar, viento este o sureste 3 a 5, temporalmente variable 2 a 4 hasta la madrugada. Marejada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 metros disminuyendo a 1 a 2 metros. Lluvia y temporalmente regular a partir de la noche.