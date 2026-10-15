El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 15 de octubre de 2026

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 15 de octubre de 2026 en Asturias cielo muy nuboso en el litoral, con nubes bajas y brumas y nieblas asociadas, tendiendo a poco nuboso en el occidente y quedando nuboso en todo el oriente de la Comunidad, con alguna nube de evolución por la tarde y posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en los litorales. Vientos flojos y variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 20.

En el mar, viento este 2 a 4 amainando a variable 1 a 3 desde el sur desde la noche, y arreciando a oeste 3 o 4 desde el oeste desde la madrugada. Marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste de 1 metro aumentando a 2 metros desde la tarde. Localmente regular o mala.