El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 16 de julio de 2026

OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 16 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso o con intervalos nubosos, con nubosidad de evolución en las horas centrales. Brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas del interior al principio y final del día. Precipitaciones débiles y dispersas por la mañana y chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ser localmente fuertes en la Cordillera occidental.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en el litoral. Temperaturas máximas con pocos cambios predominando los descensos en la Cordillera. Vientos flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 26.

En el mar, viento oeste 3 a 5, amainando desde la tarde a Componente norte 1 a 3. Rizada o marejadilla. Localmente aguaceros o tormentas hasta la tarde con regular o mala.