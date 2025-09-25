El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 25 de septiembre de 2025

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 25 de septiembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso o despejado. Probabilidad de brumas y bancos de niebla en el Suroccidente durante la madrugada. Temperaturas máximas en ascenso ligero salvo en el litoral, donde permanecerán sin cambios; mínimas también sin cambios. Viento de componente este, flojo en el interior y más intenso en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 20.

En el mar, viento este o noreste 2 a 4, arreciando a componente este 4 o 5 por la noche, temporalmente a este o sureste 3 o 4 por la mañana. Mar de fondo del norte de 1 metro, disminuyendo por la noche. Lluvias ocasionales en el este al principio.