El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 27 de noviembre de 2025

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 27 de noviembre de 2025 en Asturias intervalos nubosos con brumas en zonas altas de montaña. Temperaturas en ascenso, más acusado en la Cordillera; mínimas en ligero ascenso salvo en el litoral, donde permanecerán sin cambios. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo, variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste 2 a 4. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros disminuyendo desde la noche. Localmente aguaceros con regular.