El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 4 de diciembre de 2025

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 4 de diciembre de 2025 en Asturias cielos cubiertos. Brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Cordillera que pueden ser persistentes en cumbres del oeste. Lluvias débiles y chubascos que podrían ser localmente persistentes en el litoral oriental y Picos de Europa.

Cota de nieve que baja de madrugada a 1.200-1.400 metros y sube al final al 1.400-1.600. Temperaturas mínimas en aumento y máximas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral y rachas muy fuertes en zonas expue

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 14.

En el mar, viento oeste o suroeste 4 a 6, arreciando a 7 mar adentro durante la madrugada. Marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el norte. Mar de fondo del noroeste de 4 a 6 metros aumentando de 3 a 5 metros. Lluvias y aguaceros. Localmente regular o mala.