El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 5 de febrero de 2026

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 5 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso tendiendo a intervalos poco nubosos durante la segunda mitad del día, sobretodo en el litoral. Precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes en la Cordillera y tercio occidental por la mañana sin descartar que vayan con algún chubasco tormentoso, que tienden a remitir por la tarde salvo en el oeste.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios significativos. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo y moderado del sur y suroeste, con intervalos de fuerte en el litoral. Rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera y del tercio occidental que tienden a amainar en las últimas horas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 17.

En el mar, viento suroeste 4 a 6, temporalmente sur o variable 2 a 4 de madrugada y primeras horas de la mañana. Marejada o fuerte marejada, temporalmente gruesa mar adentro hasta media noche. Mar de fondo del noroeste de 3 o 4 metros. Aguaceros. Temporalmente regular.