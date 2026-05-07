El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 7 de mayo de 2026

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 7 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos, tendiendo a cubierto por la tarde. Lluvias y chubascos por la tarde, que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento del este flojo a moderado en el litoral, y flojo variable en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 19.

En el mar, viento oeste 4 o 5 amainando a norte o noreste 2 o 3 desde la tarde, arreciando a este o sureste 3 o 4 desde medianoche, y a 4 o 5 al final. Marejadilla o marejada disminuyendo temporalmente a rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro. Localmente aguaceros con regular o mala.