El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 9 de octubre de 2025

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 9 de octubre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con abundante nubosidad baja en todo el Principado durante todo el día, que darán brumas y bancos de niebla en Cordillera y Picos de Europa al principio y final del día. Lluvias débiles e intermitentes durante todo el día.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso en el litoral. Las máximas apenas experimentarán variaciones, salvo en la Cordillera, donde podrían descender ligeramente. En el interior, viento flojo del nordeste. En el litoral, flojo del nordeste durante la mañana, rolando a moderado del este durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 21.

En el mar, viento variable 2 o 3 tendiendo de madrugada a oeste o noroeste 2 a 4 y rolando por la tarde a noreste. Marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste de 1 o 2 metros. Aguaceros ocasionales por la tarde.