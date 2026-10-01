El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 1 de octubre de 2026

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 1 de octubre de 2026 en Asturias cielo nuboso por la mañana, abriéndose claros por la tarde para quedar con intervalos nubosos o poco nuboso. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas del interior. No se descartan algunas precipitaciones débiles y dispersas, más probables y frecuentes por la mañana en el tercio oriental.

Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. En el litoral, vientos flojos del oeste que girarán a este, flojos y moderados. En el interior, vientos flojos variables con predominio del nordeste en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 21.

En el mar, viento variable 2 a 4, salvo temporalmente oeste 4 a 6 al oeste de Peñas durante la tarde, tendiendo principalmente a componente oeste 3 a 5 a partir de la noche, amainando a 2 o 3 al final. Marejadilla, aumentando a marejada o fuerte marejada al oeste de Peñas. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros ocasionales.