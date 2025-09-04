El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 4 de septiembre de 2025

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 4 de septiembre de 2025 en Asturias cielo con intervalos nubosos. Probabilidad de algunas nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles.

Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas y menos en las mínimas del litoral. En el litoral, vientos de componente oeste flojos y moderados. En el interior, vientos flojos de suroeste y oeste que girarán a norte por la tarde y tenderán a variables al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 22.

En el mar, viento variable 2 a 4, localmente suroeste 4 a 6 en el extremo oeste, arreciando a oeste o noroeste 5 o 6 de oeste a este. Marejadilla o marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros.