El tiempo en Asturias hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 22 de septiembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos en la Cordillera. Lluvias, chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes, sobre todo en el litoral occidental.

Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste, flojo en el interior y en el litoral moderado, con intervalos fuertes de madrugada en el este, que amaina en todo el territorio a flojo de componente norte y que tiende al final a variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste o noroeste 5 o 6, arreciando localmente a oeste 7 al este desde la tarde. Marejada o fuerte marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 m aumentando a de 2 a 3 m desde la tarde. Aguaceros y tormentas. Regular o mala.