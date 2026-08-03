El tiempo en Asturias hoy, lunes, día 3 de agosto de 2026

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 3 de agosto de 2026 en Asturias cielos nubosos con intervalos cubiertos de madrugada y por la tarde. Brumas matinales en el interior. Probabilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en la Cordillera, sin descartar alguna tormenta ocasional.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en descenso en el centro y Cordillera, y sin cambios en el resto. Viento flojo variable, con intervalos moderados en el litoral de componente oeste al principio y de componente este por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 27.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando temporalmente a oeste o noroeste 3 o 4. Rizada o marejadilla.