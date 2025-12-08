El tiempo en Asturias hoy, lunes, día 8 de diciembre de 2025

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 8 de diciembre de 2025 en Asturias rachas muy fuertes de componente sur en la Cordillera y cielos nubosos y cubiertos.

No se descartan brumas y nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Probables precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde más frecuentes e intensas en la mitad occidental de la Comunidad.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos, más acusado en las máximas del interior oriental. Vientos de sur, moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la Cordillera y flojos o moderados en el resto.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 19.

En el mar, viento en el oeste, suroeste 4 a 6 amainando a sur 2 a 4. En el este, Variable 1 a 3 arreciando a S 2 a 4. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 4 metros, disminuyendo a 1 a 3 metros.