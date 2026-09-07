El tiempo en Asturias para hoy, lunes, día 7 de septiembre de 2026

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 7 de septiembre de 2026 en Asturias intervalos nubosos a nuboso, de nubes bajas que irán acompañadas de probables brumas y nieblas dispersas al principio y al final en zonas bajas del interior. Probabilidad de calima ligera que se retira por la tarde. No se descarta alguna lluvia débil dispersa por la tarde en la Cordillera.

Temperaturas mínimas con pocos cambios significativos y máximas en descenso que podría ser localmente notable en el extremo oriental. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento flojo variable en el interior que tiende al norte al inicio de la tarde, y flojo del suroeste en el litoral que tiende a flojo del noroeste.

Temperaturas máximas en descenso, puede ser localmente notable en el extremo oriental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 26.

En el mar, viento variable 1 a 3, de oeste a este, arreciando pronto a oeste o noroeste 4 o 5, amainando a Componente oeste 1 a 3 desde la noche. Marejadilla o marejada, disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros ocasionales. Áreas de regular o mala por bruma o niebla