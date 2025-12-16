El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 16 de diciembre de 2025

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 16 de diciembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Lluvias y chubascos, que serán más generalizados durante la segunda mitad del día; es probable que sean localmente fuertes y acompañados de tormenta en puntos del litoral, y pueden ser persistentes.

Cota de nieve en 1.400-1.600 metros, temporalmente 1.200 metros en el oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el interior y en ascenso en el litoral y máximas en descenso generalizado. En el interior, viento flojo variable con predominio de la componente norte; en el litoral, viento moderado del oeste girando a norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 13.

En el mar, viento variable 1 a 3, principalmente sur arreciando localmente a sur o suroeste 3 a 5 mar adentro en extremo oeste desde la noche, y a sur 3 o 4 en el resto desde mediodía. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste de 2 a 3 metros mar adentro, y de 1 a 2 metros cerca de la costa. Lluvias desde el oeste desde la tarde con regular o mala.