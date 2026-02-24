El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 24 de febrero de 2026

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 24 de febrero de 2026 en Asturias intervalos nubosos aumentando a nuboso con predominio de nubes altas. Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas en aumento en el litoral oriental, en descenso en la Cordillera y con cambios ligeros en el resto. Heladas débiles y dispersas en cumbres de la Cordillera. En el litoral, vientos flojos variables. En el interior, vientos flojos y moderados de componente sur con intervalos fuertes y algunas rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 19.

En el mar, viento este o sureste 3 o 4, amainando a sur 2 o 3 desde medianoche. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Áreas de niebla y localmente mala hasta el mediodía.