El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 25 de noviembre de 2025

OVIEDO 25 Nov.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 25 de noviembre de 2025 en Asturias cielos nubosos. Probables brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles. Cota de nieve en torno a 1.300 - 1.400 metros en la Cordillera. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en la Cordillera. Vientos de oeste y noroeste, flojos en el interior y moderados en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 14.

En el mar, viento oeste o suroeste 4 a 6, arreciando a 7 mar adentro, amainando a noroeste 4 a 6 desde la mañana. Marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 mmetros. Aguaceros y tormentas. Temporalmente regular o mala.