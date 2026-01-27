El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 27 de enero de 2026

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 27 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos abriéndose claros al final. Lluvias y chubascos generalizados más frecuentes e intensos por la mañana en la Cordillera y en el oeste, que tienden a remitir por la tarde salvo en el suroeste donde serán más persistentes. Cota de nieve en torno a 2.000 metros descendiendo por la mañana hasta 900-1.000 metros y hasta 600-900 metros al final.

Temperaturas en descenso ligero o sin cambios salvo un ligero ascenso en las mínimas en la zona central. Las mínimas se darán al final del día. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera, moderadas en cumbres. Viento del suroeste, fuerte en el litoral y en el interior flojo con intervalos moderados. Rachas muy fuertes en las primeras horas en el litoral y en zonas altas de la Cordillera y tercio occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 14.

En el mar, viento oeste 8 o 9 amainando pronto a 5 a 7, y a sur 4 a 6 desde la madrugada, y a 3 a 5 al este al final. Muy gruesa o arbolada, disminuyendo a marejada. Mar de fondo del noroeste de 5 a 7 metros, disminuyendo a 3 a 5 metros desde madrugada, y a 2 a 3 metros al final. Aguaceros o tormentas, excepto de madrugada.